إطلاق مبادرة ” التمكين ” لتأهيل خريجات جامعة الأميرة نورة

سعيد العجل(صدى):

أقام مركز نماء للإرشاد المهني والدعم الوظيفي بجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن الفيصل، مبادرة يوم الكوتيشنج ” التمكين ” بحضور ما يزيد عن 120 طالبة وخريجة مؤخراً، وذلك في مقر قاعة المؤتمرات والندوات بالجامعة.

وتهدف مبادرة ” التمكين ” والتي قدمها أكثر من 22 مٌمكن ومًمكنة؛ لرفع مستوى الوعي بالذات لدى طالبات وخريجات جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، بالإضافة إلى وضع خطط لتحقيق الأهداف الشخصية والمهنية لديهن.

فيما أكدت مديرة مركز نماء للإرشاد المهني والدعم الوظيفي شذى الخليفة، بأن مبادرة ” التمكين ” تعتبر حوار تفاعلي تعاوني ما بين الممٌكن والمستفيدة، سعيا نحو تحرير طاقات الفرد الكامنة، من أجل أداء وجودة حياتية أعلى لتمكين المستفيدة ومساعدتها؛ لإحداث التغيير الإيجابي في حياة المستفيدة.

وأشارت الخليفة إلى أن من أهم الأهداف المرجوة من خلال المبادرة، رفع وتحسين أداء وإنجاز الطالبات والخريجات بصورة عامة، وتطوير وعي المشاركات في المبادرة من خلال العلاقة مع النفس أو مع الآخرين، لزيادة الانضباط والمسؤولية الذاتية ومستوى التحفيز لدى الطالبات والخريجات المشاركة في مبادرة ” التمكين “.

ولفتت الخليفة إلى أن المبادرة تتيح للطالبات والخريجات بالجامعة خوض تجربة عملية مع أحدى المُمكنين، من خلال جلسة فردية تتمحور حول جوانب مختلفة من الحياة الشخصية والمهنية لمدة ثلاثين دقيقة.

وفي شأن متصل، شكرت المُمكنة ريم الجيزاوي، مديرة كورتيش مركز نماء للإرشاد المهني والدعم الوظيفي على إيمانه بمدى فائدة ” التمكين ” للطالبات والخريجات في هذه المرحلة من حياتهن، ومدى أهميته في بناء مستقبلهن، معربة عن سعادتها بإقبال الطالبات وردة الفعل الإيجابية.