بالصور.. أمطار على محافظة بيشة ومراكزها

أبها(صدى):

هطلت أمطار ما بين متوسطة إلى غزيرة على محافظة بيشة ومراكزها، شملت مركز تبالة، ومركز العطف، ومركز الجنينة، ومركز الحازمي، والبلد، سالت على إثرها العديد من الأودية والشعاب في المحافظة، كما هطلت أمطار غزيرة على شمال شرق محافظة بيشة على امتداد طريق بيشة الرين.

من جهة أخرى، قامت بلديات محافظة بيشة بالعمل على تصريف مياه السيول من الطرق، وتجهيز العديد من فرق الطوارئ لمعالجة أي خلل تحدثه الأمطار في الطرق والميادين.

كما أعلنت بلدية بيشة عن تقسيم المدينة إلى أربعة قطاعات، فيما عملت المديرية العامة للدفاع المدني في محافظة بيشة على بذل كل المساعي في سبيل إنقاذ المحتجزين عبر متابعة غرفة العمليات لكافة البلاغات الواردة.