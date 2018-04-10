رابطة دوري المحترفين تطلق أولى برامجها التدريبية للموسم المقبل

نواف السالم(صدى):

أطلقت رابطة دوري المحترفين البرنامج التدريبي الإعدادي للموسم المقبل ٢٠١٨/٢٠١٩، والمتمثل في روزنامة ورش عمل تركز على الجوانب الطبية والفنية والإعلامية والتنظيمية.

وتبدأ الورش اعتباراً من الأسبوع المقبل بتنظيم ورشة عمل بعنوان الفحص الطبي الشامل للاعبي كرة القدم، بحضور محاضرين دوليين معتمدين من فيفا، وذلك لتجهيز الأندية للوفاء بالاشتراطات الطبية المقررة للتراخيص الآسيوية.

وستقام الورشة يومي السبت والأحد 14 / 15 من شهر إبريل الجاري بفندق رافال كمبنسكي الرياض.

وأكد مسلي آل معمر رئيس رابطة دوري المحترفين على أن هذه الخطوة تأتي في إطار برنامج متكامل تعمل على تنفيذه الرابطة لتأهيل كوادر في مجالات عدة، وذلك لرفع مستوى الاحترافية في الدوري، وقد تم الاستعانة بخبراء من فيفا في هذا المجال، وذلك بترشيح من الدكتور مبارك المطوع الذي يشكر على جهوده الكبيرة في تنظيم وتنسيق ورشة العمل.

وأضاف آل معمر: اعتباراً من الموسم المقبل لن تسمح الرابطة بدخول أي عنصر في الأجهزة الطبية إلا بعد تسجيله رسمياً وفحص مؤهلاته من قبل اللجنة الطبية في الرابطة، وذلك حرصاً على أن يكون العاملون في هذا المجال من ذوي الكفاءة.

و دعا رئيس الرابطة جميع الأندية إلى الالتزام بحضور ورشة العمل لما فيها من فائدة للمشاركين.