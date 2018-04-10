بالفيديو.. الشهراني يمازح الشلهوب أثناء وليمة عشاء
مازح اللاعب ياسر الشهراني ، صديقه اللاعب محمد الشلهوب أثناء وليمة العشاء التي أعدها الأخير للاعبي فريق الهلال الأول لكرة القدم مساء اليوم الثلاثاء .
ووثق ” الشهراني ” عبر مقطع فيديو استقبال ” الشلهوب ” لأعضاء النادي والتقاطه الصور لهم أثناء تناولهم العشاء .
الجوهرة[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 32 دقيقة
ههههههههههههههههههههه
فهد[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 29 دقيقة
الشلهوب محترم
فيصل[ عدد التعليقات: 9 ] نشر منذ 27 دقيقة
طيب
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 26960 ] نشر منذ 19 دقيقة
طيب