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بالفيديو.. الشهراني يمازح الشلهوب أثناء وليمة عشاء

بالفيديو.. الشهراني يمازح الشلهوب أثناء وليمة عشاء
نواف السالم(صدى):

مازح اللاعب ياسر الشهراني ، صديقه اللاعب محمد الشلهوب أثناء وليمة العشاء التي أعدها الأخير للاعبي فريق الهلال الأول لكرة القدم مساء اليوم الثلاثاء .

ووثق ” الشهراني ” عبر مقطع فيديو استقبال ” الشلهوب ” لأعضاء النادي والتقاطه الصور لهم أثناء تناولهم العشاء .


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 32 دقيقة

ههههههههههههههههههههه

[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 29 دقيقة

الشلهوب محترم

[ عدد التعليقات: 9 ] نشر منذ 27 دقيقة

طيب

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