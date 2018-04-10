بالفيديو.. الشهراني يمازح الشلهوب أثناء وليمة عشاء

نواف السالم(صدى):

مازح اللاعب ياسر الشهراني ، صديقه اللاعب محمد الشلهوب أثناء وليمة العشاء التي أعدها الأخير للاعبي فريق الهلال الأول لكرة القدم مساء اليوم الثلاثاء .

ووثق ” الشهراني ” عبر مقطع فيديو استقبال ” الشلهوب ” لأعضاء النادي والتقاطه الصور لهم أثناء تناولهم العشاء .