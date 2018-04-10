بالفيديو.. سقوط مسنة من شرفة شقة في الطابق الثالث بالصين

بكين(صدى):

أظهر مقطع فيديو سقوط امرأة مسنة في السبعين من شرفة شقة في الطابق الثالث، وتلقفتها أيدي اثنين من رجال الأمن، قبل أن تلقى حتفها من جراء الصدمة.

وتبدو المرأة معلقة على الجدار الخارجي للشرفة العلوية، وبعد أن ظلت تتأرجح للحظات، فقدت توازنها وسقطت لتجد الأيدي في انتظارها بأسفل.

ووقعت الحادثة في مقاطعة لياونينغ شمال الصين يوم 4 أبريل، وحيث ذكرت تقارير إعلامية أن المرأة السبعينية كانت تعاني من اضطراب نفسي، وتسلقت حافة شرفة منزلها في الدور الثالث، على ارتفاع حوالي 40 قدما، وعندما سقطت على أيدي الحارسين لم تتعرض لأي إصابات.