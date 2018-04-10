بالصور.. ” مدني جدة ” يفصل التيار عن 7 مستودعات مخالفة

نايف السالم(صدى):

شنت دوريات السلامة بالإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة جدة وبمشاركة مندوبي أمانة محافظة جدة وشركة الكهرباء، حملة وقائية للكشف على المصانع والمستودعات والورش المخالفة بمخطط حي النخيل شرق طريق الحرمين.

وشملت الحملة 125 موقعًا خلال ثلاثة أيام، وتقرر خلالها فصل التيار الكهربائي عن 7 مستودعات مخالفة وتحرير 109 محاضر لمخالفات لنظام الدفاع المدني ولوائحه التنفيذية.

وأوضح مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة جدة العقيد الدكتور طلال بن إبراهيم بديوي، إن هذه الحملات الميدانية تحظى بتوجيه ودعم مباشر من محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز.

وأشار بديوي، إلى أن الحملات مستمرة وتشمل كافة مواقع الأنشطة المخالفة للأنظمة والتعليمات حيث تهدف إلى الحد منها والتقليل من فرص وقوع حوادث الحريق بإذن الله تعالى، وهذه الحملات مستمرة على مدار العام وفِي أحياء مختارة بأنحاء المحافظة.