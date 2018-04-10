تناقضات أمير قطر تنكشف في حضرة ” ترامب “

عبدالسلام القزيز(صدى):

كشف أمير قطر تميم بن حمد ، تناقض آرائه خلال زيارته للولايات المتحدة ، ولقائه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، اليوم الثلاثاء .

وقال تميم لترامب أنه لن يتسامح مع ممولي الإرهاب وستتعاون قطر مع واشطن في هذا الشأن ، وهو ما يفضح تناقضه ومحاولاته أن يتناسى ما تقوم به الدوحة من دعم للإرهاب والتنظيمات القائمة عليه .

وذكر الأمير القطري هذه الجملة خلال اللقاء الذي جمعه مع الرئيس الأمريكي في البيت الأبيض ، متناسيًا أن ” ترامب ” أكد مرارًا وتكرارًا على أن قطر متورطة في تمويل الإرهاب على أعلى مستوى .