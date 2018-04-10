” مدني الرياض ” يحذر من خطورة السباحة بمستنقعات الأمطار

سعيد العجل(صدى):

أوضحت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الرياض، أنه إثر الأمطار الأخيرة التي شهدتها المنطقة – ولله الحمد – فقد تكونت العديد من المستنقعات وتجمعات المياه بالأودية ومحاضن السيول، وكذلك العقوم الترابية والسدود بعدد من المواقع في محافظات المنطقة.

وقال المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة الرياض، الرائد محمد الحمادي، إن المديرية تنبه إلى خطورة السباحة في مثل هذه المواقع حتى وإن كان الشخص يجيد السباحة؛ فغالبيتها مصائد ومكامن خطورة نظرًا لما تحتويه من مخاطر، مثل الطمي أو الطين والأشجار الموجودة بقاع المياه، التي تؤدي إلى نشوب الشخص، والإمساك به، ومن ثم غرقه.

كما دعت المديرية المتنزهين في المناطق البرية إلى التقيد بتعليمات السلامة، والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول، واختيار الأماكن الآمنة، ومراقبة الأطفال بشكل مستمر.. متمنية السلامة للجميع.