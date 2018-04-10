بالصور.. فقدان طفل واحتجاز 187 شخصًا في أمطار مكة

نايف السالم(صدى):

تشهد منطقة مكة المكرمة، اليوم الثلاثاء، حالة جوية غير مستقرة واستمرار تساقط الأمطار؛ حيث تسببت في فقدان طفل بوادي بوى بمحافظة ميسان و 187 شخصا تم فك الاحتجاز عنهم و 14 مركبة، حصيلة الأمطار حتى إعداد هذا البيان الصادر عن الدفاع المدني .

وأوضح مدني مكة المكرمة، أن اللجنة الفورية لأعمال الدفاع المدني بمحافظة الطائف تابعت اعمالها اليوم لمواجهة حالات الطوارئ في وقت ارتفعت نسبة المياه في وادي وج بعد الامطار الغزيرة التي شهدتها محافظة الطائف والمراكز التابعة لها .

وأضاف مدني مكة أنه في الوقت نفسه فعلت خطة الأمطار في محافظات تربه وميسان العرضيات القنفذة وضم والمويه التي شهدت أمطارا تراوحت نسبتها من خفيفة إلى متوسطة ، وعلى اثر تلك الحالة الجوية التي شهدتها محافظات منطقة مكة المكرمة تلقى الدفاع المدني العديد من البلاغات مما استدعى انتشار فرق الإنقاذ بمحافظة الطائف وتمركزها في المناطق الحرجة التي قد تشكل خطورة بعد ارتفاع نسبة المياه بوادي وج .