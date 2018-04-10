الحريري عن صورة تجمعه بولي العهد والرئيس الفرنسي: لا تعليق

علي القحطاني (صدى):

نشر سعد الحريري رئيس مجلس وزراء لبنان، صورة له مع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وعلق الحريري عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، على الصورة قائلًا : لاتعليق.

واستقبل الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون ” ، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان في قصر الإليزيه بباريس.

ويختتم ولي العهد الثلاثاء زيارته الرسمية إلى فرنسا بلقاء وعشاء مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الذي يرغب في تحديد إطار إستراتيجي جديد لعلاقة بلاده مع السعودية التي تلعب دوراً مهماً في الشرق الأوسط.