مؤسسة رعاية الفتيات تنظم برنامج توعوي ” مكافحة عدوى الجرب “

نايف السالم(صدى):

نظمت مؤسسة رعاية الفتيات بمكة اليوم الثلاثاء وبتنسيق دكتورة / عفاف فلمبان مع قسم التوعية النسائية بإدارة التوعية الصحية النسائية بالصحه العامة بالعاصمة المقدسة برنامج توعوي عن ( النظافة الشخصية والجرب).

يهدف البرنامج الى تعزيز مفاهيم النظافة الشخصية بين الفتيات وتأمين بيئه صحيه سليمه على أسس وقائية فعاله بالاضافة الى غرس السلوكيات الصحيه السليمه المتعلقة بالنظافة الشخصية لدى الفتيات واخيراً توعية النزيلات بمرض الجرب واخطارة في المجتمع.

تحدثت خلال اللقاء دكتوره / سمر علي جلال استشارية طب الاسره عن اهميه النظافة الشخصية وكيفيه المحافظة عليها بالاضافة الى العناية الشخصية عند الفتيات كما تطرقت عن مرض ( الجرب) وكيف يحدث وأعراضه وطريقه العلاج واخيراً كيفيه الوقاية منه.

تخلل البرنامج عرض فديو توعوي عن مفهوم عدوى الجرب وكيفية الوقاية منه بالاضافة الى معرض توعوي مصاحب للبرنامج.

في الختام تم توزيع الهدايا الرمزية على الفتيات وشكر القائمات على البرنامج بإشراف مديرة مؤسسة رعايه الفتيات بمكة المكرمة الاستاذة/ بدور بنت هزاع الراجحي.