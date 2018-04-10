أمير عسير يوجه بتعليق الدراسة غدًا في التعليم العام والجامعي

محمد بن طحيطح(صدى):

وجه الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، بتعليق الدراسة غدًا الأربعاء، في التعليم العام والجامعي بعموم محافظات المنطقة بنين وبنات، نظراً لسوء الأحول الجوية واستمرار هطول الأمطار.

ونشرت إمارة منطقة عسير عبر حسابها الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، ” سمو الأمير فيصل بن خالد أمير عسير، يُوجه بتعليق الـدراسة غـداً الأربعاء في التعليم العام والجامعي بعموم محافظات المنطقة بنين وبنات “.

وتابعت: أنه ” نظراً للتقارير الواردة من هيئة الأرصاد واستمرار هطول الأمطار على عموم المنطقة، وحرصاً على سلامة أبنائنا الطلاب والطالبات وسلامة الجميع ” .