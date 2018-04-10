استقالة رئيس بلدية طهران بعد اتهامه بالفساد

طهران(صدى):

أعلن مجلس بلدية طهران اليوم الثلاثاء، عن استبدال رئيس البلدية المستقيل الإصلاحي محمد علي نجفي بنائبه بعد ادعاءات بأن نجفي تلقى تهديدات بالاعتقال في حال لم يتقدم باستقالته.

وقال نجفي الذي تسلّم رئاسة البلدية بعد اكتساح الإصلاحيين للانتخابات البلدية في العاصمة الإيرانية في مايو الماضي، إنه يعاني من مشاكل صحية لم يحددها تتطلب علاجاً طويلاً.

وأوضح حلفاء له، إنه استقال تحت الضغط بعد أن اتهم أسلافه المحافظين في البلدية بالفساد.

وقال مرتضى الفيري وهو عضو في المجلس ورئيس بلدية سابق الأحد إن نجفي استدعي للتحقيق معه لليلة واحدة في مكتب المدعي العام.

وأكد المدعي العام محمد جعفر منتظري، أن العرض تضمن “أفعالاً معارضة للأخلاقيات العامة” والتقاليد الإسلامية.

واستنكر أنصار نجفي بشدة تدخل المدعي العام وتساءلوا عن سبب تركيزه على هذا الأمر بدلاً من مزاعم الفساد التي كشفها رئيس البلدية المستقيل.