بالفيديو.. علي العلياني: بشرى سارة للموقوفة خدماتهم

عادل الحربي (صدى):

كشف الإعلامي علي العلياني خلال تقديمه برنامج ” معالي المواطن ” اليوم الثلاثاء، عن توجه وزارة العدل لمراجعة آلية التنفيذ للموقوفة خدماتهم، مؤكدًا على نية الوزارة للإعلان عن هذا التعديل خلال الأيام المقبلة.

وقال العلياني إنها ستشمل تحديد آلية إيقاف الخدمات في حالة تأخر تنفيذ الأحكام في القضايا المالية وتراعي عدم وقوع ضرر على الغير كألأسرة أو المرابطين على الحدود.