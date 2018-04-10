بالفيديو.. علي العلياني: بشرى سارة للموقوفة خدماتهم
كشف الإعلامي علي العلياني خلال تقديمه برنامج ” معالي المواطن ” اليوم الثلاثاء، عن توجه وزارة العدل لمراجعة آلية التنفيذ للموقوفة خدماتهم، مؤكدًا على نية الوزارة للإعلان عن هذا التعديل خلال الأيام المقبلة.
وقال العلياني إنها ستشمل تحديد آلية إيقاف الخدمات في حالة تأخر تنفيذ الأحكام في القضايا المالية وتراعي عدم وقوع ضرر على الغير كألأسرة أو المرابطين على الحدود.
بشرى للموقوفة خدماتهم.. اقترب الفرج #ايقاف_الخدمات#معالي_المواطن pic.twitter.com/syXGp2F56B
— معالي المواطن (@Ma3alialMowaten) ١٠ أبريل، ٢٠١٨
استاهل غلاك[ عدد التعليقات: 935 ] نشر منذ 56 دقيقة
احلى خبر اسمعه في حياتي وش ذنب اعيالي وزوجتي يشيلون الخطأ معي
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 45430 ] نشر منذ 49 دقيقة
خير ان شاء الله خير ,,
استاهل غلاك[ عدد التعليقات: 935 ] نشر منذ 47 دقيقة
كلها عشان تاجر جشع او بنك ماكلك من يوم توظفت توقف خدماتي وتتبهدل اسره كامله
فيه الف حل يا وزارة العدل
اما ان يحسم جزء من راتبه عن طريق عمله او عن طريق المحكمه
اما انك توقف خدماته وتحرمه من اضافة اطفاله في الاحوال او تجديد اوراقه الثبوتيه
اقسم بالله انا اعرف اشخاص متبهدلين في حياتهم هم واسرهم بس ايقاف الخدمات
ايش فايدة ايقاف الخدمات . لا يستطيع الشخص تسديد الديون او اطعام اطفاله ويصبح في وطنه مثل المشرد هذا غير المشاكل العائليه التي بسبب مصروف البيت
ربي يطول عمر الملك سلمان ويحفظ ولي عهد الامير محمد بن سلمان
الف مبروك للي موقوفه خدماتهم
نهى[ عدد التعليقات: 36 ] نشر منذ 46 دقيقة
الحمد لله على الخبر
فيصل[ عدد التعليقات: 9 ] نشر منذ 44 دقيقة
يا مسهل الحال يارب
خلود[ عدد التعليقات: 14 ] نشر منذ 43 دقيقة
الحمد لله
متقاعد[ عدد التعليقات: 100 ] نشر منذ 37 دقيقة
اخبار ساره
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 26960 ] نشر منذ 33 دقيقة
طيب
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 740 ] نشر منذ 18 دقيقة
ابك دحين وزارة العدل فش عند متحدثها لسان عشان مقدم برنامج يعطي اسرار قراراتها قبل ان تصدر..؟
اللهو البريء[ عدد التعليقات: 2201 ] نشر منذ 14 دقيقة
والله صادق يا استاهل غلاك..وهم يعينوا التجار الشبعانين على المساكين
الامر بسيط ..الزام المدين بقسط يتماشى مع راتبه وعلى كذا لاضرر ولا ضرار..
استاهل غلاك[ عدد التعليقات: 935 ] نشر منذ 13 دقيقة
الله يجزا من عمل الوسم بتويتر الف خير عن كل الموقوفه خدماتهم وعائلتهم
الله يكتبله الاجر ويجزا كمان المبدع نصير المواطن الاستاذ على العلياني لتبنيه عرض هذه المشكله في برامجه المميز معالي المواطن
تقبلو مروري
اللي يشوفني وانا اعلق يقول ان خدماتي موقفه بس الحمد لله خدماتي مو موقفه بس اعرف ناس حياتهم جحيم في جحيم بسبب ايقاف الخدمات
اللهم لك الحمد والشكر على هذا القرار وربي يطول عمر ابو فهد سلمان الحزم ويحفظ ولي العهد محمد بن سلمان
كم عائله وكم طفل وكم زوجه سوف يفرحهم هذا الخبر