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بالفيديو.. معركة شرسة بين قطيع جاموس و أسود في زامبيا

بالفيديو.. معركة شرسة بين قطيع جاموس و أسود في زامبيا
لوساكا(صدى):

عرضت صحيفة بريطانية، اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو لقطيع من الجاموس الوحشي بمحمية طبيعية في زامبيا.

وظهر في مقطع الفيديو الجاموس الوحشي وهو يقف مواجها مجموعة من اللبؤات في مشهد مهيب، حيث حاولت اللبؤات الاصطياد من قطيع الجاموس وهم القطيع للهرب وسط سحابة من التراب إذ بفرد جاموس يلتفت ليواجه اللبؤات.


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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 45430 ] نشر منذ 2 ساعتين

ماكملوا المشهد ,,

,, ماشفنا افتراس ,, ماش مقطع مش ولابد ,,

[ عدد التعليقات: 740 ] نشر منذ 2 ساعتين

زونقا بونقا جواميس زامبيا ما تتاكل بالساهل من اسود خرونقا…

[ عدد التعليقات: 9631 ] نشر منذ 2 ساعتين

يا شــيخ نجر بن محماس .
.
مَـوِدِك تِـروح مَـعــي لِـزامبــيا للمِقــناص نِصــيد ألجواميس ونِشـوف ألزونقا بونقا .🤔😊.

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