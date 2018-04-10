بالفيديو.. معركة شرسة بين قطيع جاموس و أسود في زامبيا

لوساكا(صدى):

عرضت صحيفة بريطانية، اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو لقطيع من الجاموس الوحشي بمحمية طبيعية في زامبيا.

وظهر في مقطع الفيديو الجاموس الوحشي وهو يقف مواجها مجموعة من اللبؤات في مشهد مهيب، حيث حاولت اللبؤات الاصطياد من قطيع الجاموس وهم القطيع للهرب وسط سحابة من التراب إذ بفرد جاموس يلتفت ليواجه اللبؤات.