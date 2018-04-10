بالفيديو.. معركة شرسة بين قطيع جاموس و أسود في زامبيا
عرضت صحيفة بريطانية، اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو لقطيع من الجاموس الوحشي بمحمية طبيعية في زامبيا.
وظهر في مقطع الفيديو الجاموس الوحشي وهو يقف مواجها مجموعة من اللبؤات في مشهد مهيب، حيث حاولت اللبؤات الاصطياد من قطيع الجاموس وهم القطيع للهرب وسط سحابة من التراب إذ بفرد جاموس يلتفت ليواجه اللبؤات.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 45430 ] نشر منذ 2 ساعتين
ماكملوا المشهد ,,
,, ماشفنا افتراس ,, ماش مقطع مش ولابد ,,
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 740 ] نشر منذ 2 ساعتين
زونقا بونقا جواميس زامبيا ما تتاكل بالساهل من اسود خرونقا…
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 9631 ] نشر منذ 2 ساعتين
يا شــيخ نجر بن محماس .
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مَـوِدِك تِـروح مَـعــي لِـزامبــيا للمِقــناص نِصــيد ألجواميس ونِشـوف ألزونقا بونقا .🤔😊.
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 26961 ] نشر منذ 1 ساعة
طيب