بالصور.. وصول بعثة ليفربول لمواجهة مانشستر سيتي

ماجد محمد(صدى):

وصلت مساء اليوم، بعثة فريق ليفربول الإنجليزي، المحترف ضمن صفوفه المصري، محمد صلاح، مهاجم المنتخب الوطني، إلى ملعب ” الاتحاد ” ، لمواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويدخل ليفربول المباراة بالتشكيل الآتي:

حراسة المرمى: كاريوس

خط الدفاع: أليكساندر، آرنولد، فان ديك، لوفرين، روبرتسون.

خط الوسط: ميلنر، فينالدوم، أوكسليد تشامبرلين.

خط الهجوم: ماني، صلاح، فيرمينو.

ويجلس على مقاعد البدلاء: مينيوليه، كلاين، مورينو، كلافان، سولانكي، إنغز، وودبيرن.

يشار إلى أن ليفربول حسم مواجهة الذهاب بثلاثة أهداف نظيفة.