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بالصور.. وصول بعثة ليفربول لمواجهة مانشستر سيتي

بالصور.. وصول بعثة ليفربول لمواجهة مانشستر سيتي
ماجد محمد(صدى):

وصلت مساء اليوم، بعثة فريق ليفربول الإنجليزي، المحترف ضمن صفوفه المصري، محمد صلاح، مهاجم المنتخب الوطني، إلى ملعب ” الاتحاد ” ، لمواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويدخل ليفربول المباراة بالتشكيل الآتي:

حراسة المرمى: كاريوس
خط الدفاع: أليكساندر، آرنولد، فان ديك، لوفرين، روبرتسون.
خط الوسط: ميلنر، فينالدوم، أوكسليد تشامبرلين.
خط الهجوم: ماني، صلاح، فيرمينو.
ويجلس على مقاعد البدلاء: مينيوليه، كلاين، مورينو، كلافان، سولانكي، إنغز، وودبيرن.
يشار إلى أن ليفربول حسم مواجهة الذهاب بثلاثة أهداف نظيفة.


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