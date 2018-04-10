بالصور.. وصول بعثة ليفربول لمواجهة مانشستر سيتي
وصلت مساء اليوم، بعثة فريق ليفربول الإنجليزي، المحترف ضمن صفوفه المصري، محمد صلاح، مهاجم المنتخب الوطني، إلى ملعب ” الاتحاد ” ، لمواجهة مانشستر سيتي الإنجليزي، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.
ويدخل ليفربول المباراة بالتشكيل الآتي:
حراسة المرمى: كاريوس
خط الدفاع: أليكساندر، آرنولد، فان ديك، لوفرين، روبرتسون.
خط الوسط: ميلنر، فينالدوم، أوكسليد تشامبرلين.
خط الهجوم: ماني، صلاح، فيرمينو.
ويجلس على مقاعد البدلاء: مينيوليه، كلاين، مورينو، كلافان، سولانكي، إنغز، وودبيرن.
يشار إلى أن ليفربول حسم مواجهة الذهاب بثلاثة أهداف نظيفة.
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