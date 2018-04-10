مركز معاً يحتفي بأبطال المنتخب السعودي للأولمبياد الخاص

نايف السالم(صدى):

وسط حفل بهيج وضمن فعاليات اجتماع الأسر احتفى مركز معاً لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة بجدة بلاعبي المنتخب السعودي للأولمبياد الخاص والذي شارك في البطولة الاقليمية في أبوظبي 2018 وذلك بفندق نوفيتيل التحلية.

من جهته أكد مدرب المنتخب السعودي للسباحة ومدير عام مركز معاً الدكتور نعيم مهدي أن هذه الفعالية هي لتكريم أولئك الأبطال من ذوي الاحتياجات الخاصة والذين شرفوا وطنهم وأسرهم بتحقيقهم العشرات من الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية وتحقيق المراكز الأولى على مستوى البطولة الاقليمية بأبوظبي ، مبيناً أن هذا لم يكن ليرى النور لولا دعم ولاة الامر حفظهم الله وتعاون أسر اللاعبين وجهود المخلصين .

الحفل والذي تضمن كلمات خطابية وعروض مرئية وزفات حجازية سبقه معرض برزت فيه محتويات ابداعية لمصابي التوحد واللذين أبهروا الحضور بإبداعاتهم ورسوماتهم ومصنوعاتهم اليدوية ، كما جرى في ختام الحفل والذي حضره مدير إدارة التأهيل بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكه المكرمه الأستاذ مرزوق السهيمي و مدير عام مركز التأهيل الشامل بجدة الأستاذ علي الشهراني مدير عام جمعية رعاية الأطفال المعوقين بجدة الدكتور زهير ميمني توقيع اتفاقية بين مجموعة اكور العالمية ومركز معا بهدف توظيف طلاب المركز بفندق نوفيتيل التحلية.