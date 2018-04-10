بالفيديو.. شوارع عفيف تتحول إلى أودية

عادل الحربي(صدى):

شهدت شوارع منطقة عفيف ، مساء اليوم الثلاثاء ، أمطارًا غزيرة ، حولت شوارعها إلى أودية .

وأظهر مقطع فيديو وثقه أحد المواطنين ، المركبات وهي غارقة بسبب السيول والأودية التي سببتها الأمطار ، مما يعيق الحركة .