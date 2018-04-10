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بالفيديو.. شوارع عفيف تتحول إلى أودية

بالفيديو.. شوارع عفيف تتحول إلى أودية
عادل الحربي(صدى):

شهدت شوارع منطقة عفيف ، مساء اليوم الثلاثاء ، أمطارًا غزيرة ، حولت شوارعها إلى أودية .

وأظهر مقطع فيديو وثقه أحد المواطنين ، المركبات وهي غارقة بسبب السيول والأودية التي سببتها الأمطار ، مما يعيق الحركة .


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 2 ساعتين

لا حول ولا قوة الا بالله

[ عدد التعليقات: 9 ] نشر منذ 2 ساعتين

الله يسترها

[ عدد التعليقات: 279 ] نشر منذ 2 ساعتين

لا اله الا الله

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