نشر : منذ 2 ساعتين 1٬952 3 الاخبار المحلية بالفيديو.. شوارع عفيف تتحول إلى أودية عادل الحربي(صدى): شهدت شوارع منطقة عفيف ، مساء اليوم الثلاثاء ، أمطارًا غزيرة ، حولت شوارعها إلى أودية . وأظهر مقطع فيديو وثقه أحد المواطنين ، المركبات وهي غارقة بسبب السيول والأودية التي سببتها الأمطار ، مما يعيق الحركة . الوسوم:أمطار, أودية, عفيف
فهد[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 2 ساعتين
لا حول ولا قوة الا بالله
فيصل[ عدد التعليقات: 9 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يسترها
هلالي عسل[ عدد التعليقات: 279 ] نشر منذ 2 ساعتين
لا اله الا الله