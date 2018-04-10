الجمعية الوطنية للمتقاعدين بالرياض يحظى باهتمام الفنادق ووكالات السفر

سعيد العجل(صدى):

يلقى فرع الجمعية الوطنية للمتقاعدين بالرياض اهتماما خاصا هذه الايام من الفنادق ووكالات السفر والسياحة بعد الاهتمام الذي توليه ادارة فرع الرياض باعضائها في مجال الرحلات والزيارات داخل وخارج المملكة مما دعا بعض الفنادق ووكالات السفر الى المشاركة في تقديم الخدمات لهذه الفئة الغالية من المواطنين الذين تقاعدوا ويسعون للتعرف اكثر على معالم وطنهم السياحية والعلمية والتراثية والعمرانية

والتي لم تتح لهم الفرصة اثناء انشغالهم بالعمل .

فقد زار صباح اليوم الثلاثاء 1439/7/24 وكالة الصرحض للسياحة والسفر كل من نائب مدير الفرع المهندس فهد الحامد ومن القسم النسائي الاستاذة سلوى الشهراني والاستاذة جميلة السويلم حيث استقبلهم مدير المبيعات في الوكالة الاستاذ رائد ابو عيد وجرى الحديث حول رغبة الوكالة في تقديم خدمة خاصة بالمتقاعدين تتمثل في تقديم اسعار خاصة للتذاكر ورسوم التاشيرات واسعار الفنادق وكل خدمات الوكالة المتعددة .

وبعد استعراض هذه الخدمات تم الاتفاق على صياغة للتعاون بين الفرع والوكالة يتم توقيعه لاحقا .

وبعد ظهر نفس اليوم الثلاثاء قام مدير الفرع المهندس ابراهيم الحسين ونائبه المهندس فهد الحامد والمدير المالي الاستاذ عبد الرحمن المشاري وعضو الفرع احمد الغامدي بزيارة لمجموعة شقق وفنادق بودل وكانت الزيارة بدعوة من ادارة فنادق بريرا احدى مجموعة بودل في حي قرطبة بالرياض.

وكان في استقبالهم مدير ادارة المبيعات في المجموعة الاستاذ محمد غريب والتنفيذي للمبيعات الاستاذ احمد الجابري الحربي حيث ابدت ادارة مجموعة بودل رغبتها التعاون مع فرع الرياض لتقديم خدمات خاصة للمتقاعدين تتمثل في الاستفادة من الخصومات في الفنادق والشقق المفروشة والمنتجعات السياحية التابعة للمجموعة .

وبعد جولة في فندق ” بريرا ” والاطلاع على الغرف والاجنحة وقاعة الزفاف وقاعات الاجتماعات والمسبح وخدمات العناية بالصحة ومركز الاعمال

وعرف عن مجموعة بودل التميز في التصميم والجودة في التاثيث والعناية بالخدمة .

بعد ذلك توجه الجميع الى قاعة الطعام لتناول الغداء حيث نوقشت كل الافكار المطروحة التي تخدم في النهاية المتقاعدين والمتقاعدات واسرهم .

ثم ودع الجميع المكان بعد التقاط صورة تذكارية .