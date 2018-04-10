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بالفيديو.. طريقة ساخرة لتوضيح تفاصيل مشروع قناة سلوى البحرية

بالفيديو.. طريقة ساخرة لتوضيح تفاصيل مشروع قناة سلوى البحرية
حمود العنزي (صدى):

قدم مقطع فيديو متداول ، شرحًا مبسطًا بطريقة ساخرة ، حول تفاصيل مشروع قناة سلوى البحرية التي تحول قطر إلى جزيرة .

وأظهر مقطع الفيديو بطرافة ، توضيحًا للمشروع باستخدام الطين المتراكم بسبب السيول من الأمطار، والتحديد بعصا صغيرة بدون أي تعقيدات ليفهم الجميع تفاصيل المشروع .

 


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5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 20 ] نشر منذ 53 دقيقة

ههههههههههههههههههه

[ عدد التعليقات: 36 ] نشر منذ 50 دقيقة

ايش هها السهولة ههههههههههه

[ عدد التعليقات: 36 ] نشر منذ 48 دقيقة

طيب هههههههههههه

[ عدد التعليقات: 2201 ] نشر منذ 29 دقيقة

حجمهتهم المملكة اعطتهم حجمهم صح..
والله حالة طيب لو جت فيضانات وين يروحوا..
استغفرالله اللهم لاشماته ..

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