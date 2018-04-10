بالفيديو.. طريقة ساخرة لتوضيح تفاصيل مشروع قناة سلوى البحرية
قدم مقطع فيديو متداول ، شرحًا مبسطًا بطريقة ساخرة ، حول تفاصيل مشروع قناة سلوى البحرية التي تحول قطر إلى جزيرة .
وأظهر مقطع الفيديو بطرافة ، توضيحًا للمشروع باستخدام الطين المتراكم بسبب السيول من الأمطار، والتحديد بعصا صغيرة بدون أي تعقيدات ليفهم الجميع تفاصيل المشروع .
فيصل[ عدد التعليقات: 20 ] نشر منذ 53 دقيقة
ههههههههههههههههههه
فهد[ عدد التعليقات: 36 ] نشر منذ 50 دقيقة
ايش هها السهولة ههههههههههه
نهى[ عدد التعليقات: 36 ] نشر منذ 48 دقيقة
طيب هههههههههههه
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 26961 ] نشر منذ 46 دقيقة
طيب
اللهو البريء[ عدد التعليقات: 2201 ] نشر منذ 29 دقيقة
حجمهتهم المملكة اعطتهم حجمهم صح..
والله حالة طيب لو جت فيضانات وين يروحوا..
استغفرالله اللهم لاشماته ..