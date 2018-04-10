بالفيديو.. طريقة ساخرة لتوضيح تفاصيل مشروع قناة سلوى البحرية

حمود العنزي (صدى):

قدم مقطع فيديو متداول ، شرحًا مبسطًا بطريقة ساخرة ، حول تفاصيل مشروع قناة سلوى البحرية التي تحول قطر إلى جزيرة .

وأظهر مقطع الفيديو بطرافة ، توضيحًا للمشروع باستخدام الطين المتراكم بسبب السيول من الأمطار، والتحديد بعصا صغيرة بدون أي تعقيدات ليفهم الجميع تفاصيل المشروع .