حسن كراني: استمرار هطول الأمطار الرعدية حتى منتصف الليل

عادل الحربي (صدى):

أكد خبير الطقس حسن كراني ، إن هناك فرصة لهطول الأمطار الرعدية مصحوبة بزخات من البرد ، وسوف تستمر حتى منتصف الليل .

وقال ” كراني ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : هطول المطر يميل للغزارة عالعاصمة الرياض الخرج الدوادمي الرس عنيزة بريدة المجمعة وبعدها يكون تحرك متسارع للسحاب وتنعم الخبر الجبيل الدمام الهفوف بنعمة المطر والله اعلم .