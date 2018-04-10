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حسن كراني: استمرار هطول الأمطار الرعدية حتى منتصف الليل

حسن كراني: استمرار هطول الأمطار الرعدية حتى منتصف الليل
عادل الحربي (صدى):

أكد خبير الطقس حسن كراني ، إن هناك فرصة لهطول الأمطار الرعدية مصحوبة بزخات من البرد ، وسوف تستمر حتى منتصف الليل .

وقال ” كراني ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : هطول المطر يميل للغزارة عالعاصمة الرياض الخرج الدوادمي الرس عنيزة بريدة المجمعة وبعدها يكون تحرك متسارع للسحاب وتنعم الخبر الجبيل الدمام الهفوف بنعمة المطر والله اعلم .

 


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 312 ] نشر منذ 22 دقيقة

ياشيخ الله يسعدك ويكرمك،،ياذكرى الزمن الجميل والأيام الحلوة.

[ عدد التعليقات: 312 ] نشر منذ 16 دقيقة

نعم صحيح:-
في هذه اللحظات في عاصمتنا الحبيبة تهطل علينا زخات من المطر الغزيرة ،، بفظل من الله وبركاته.
نسأل الله ان ينفع بها البلاد والعباد.

[ عدد التعليقات: 279 ] نشر منذ 10 دقائق

احلا الأماني ,,

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