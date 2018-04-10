حسن كراني: استمرار هطول الأمطار الرعدية حتى منتصف الليل
أكد خبير الطقس حسن كراني ، إن هناك فرصة لهطول الأمطار الرعدية مصحوبة بزخات من البرد ، وسوف تستمر حتى منتصف الليل .
وقال ” كراني ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : هطول المطر يميل للغزارة عالعاصمة الرياض الخرج الدوادمي الرس عنيزة بريدة المجمعة وبعدها يكون تحرك متسارع للسحاب وتنعم الخبر الجبيل الدمام الهفوف بنعمة المطر والله اعلم .
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 312 ] نشر منذ 22 دقيقة
ياشيخ الله يسعدك ويكرمك،،ياذكرى الزمن الجميل والأيام الحلوة.
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 312 ] نشر منذ 16 دقيقة
نعم صحيح:-
في هذه اللحظات في عاصمتنا الحبيبة تهطل علينا زخات من المطر الغزيرة ،، بفظل من الله وبركاته.
نسأل الله ان ينفع بها البلاد والعباد.
هلالي عسل[ عدد التعليقات: 279 ] نشر منذ 10 دقائق
احلا الأماني ,,