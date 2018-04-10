بالفيديو.. لحظة انفجار هاتف آيفون بوجه فتاة

بكين(صدى):

تعرضت فتاة صينية تُدعى ” رين ” لحادث ماساوي حيث انفجر هاتف آيفون جديد في وجهها .

وكانت لم تمر سوى 4 أشهر على شراء “رين ” ، هاتف آيفون جديد، حتى لاحظت مالكة الهاتف انتفاخاً في البطارية، فسارعت بالتوجه إلى متجر تصليح ، إلا أنها فوجئت داخل المتجر وأثناء شرحها للعامل ما حصل معها، حتى انفجر الهاتف بين يديها، مطلقاً شرارة نار في وجهها، ما استدعى نقلها إلى المستشفى.

وأظهر الفيديو الذي انتشر قبل أيام قليلة، قيام أحد عمال المتجر بتغيير بطارية الهاتف، إلا أن ” الآيفون ” الذي لم يحدد نوعه، غافله والفتاة وانفجر.

وقد أصيبت ” رين ” بحروق جسيمة في ذراعيها، استدعت نقلها إلى مستشفى هوانجبو.