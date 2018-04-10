أمجد طه: لقاء ترامب مع تميم سيكون 9 دقائق

طلال الضوي(صدى):

كشف الخبير الاستراتيجي أمجد طه، عن توقعاته حول لقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني ، بأنه لن يستغرق أكثر من 9 دقائق.

وأضاف طه، من خلال تغريدة عبر صفحته الرسمية على ” تويتر ” ، ” أنه قد علم من خلال مسئول في البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي، لن يلتقي تميم أمير قطر، إلا بضع دقائق معدودة، لا تتعدى الـ9 دقائق، مشيراً إلى ان اللقاء على هذا الوضع يكون شبع ملغي ” .

وكان البيت الأبيض، قد أكد أن ترامب وتميم سيعقدان اجتماعا ثم جلسة غداء عمل، مشيرا إلى أن المفاوضات ستتركز على تعزيز العلاقات الثنائية بين الدولتين، بما في ذلك في مجال الأمن والاقتصاد، حسب وكالة ” أسوشيتد برس ” .