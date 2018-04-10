بالصور.. الشباب يجري استعداداته للقاء الفيصلي

ماجد محمد(صدى):

أجري مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، خالد القروني، عصر اليوم الثلاثاء، الحصة التدريبية الرئيسية للفريق علي استاد الأمير خالد بن سلطان، وذلك استعدادًا للقاء نظيره بنادي الفيصلي يوم الخميس المقبل، ضمن مباريات الجولة الأخير من الدوري السعودي للمحترفين.

واستهل المدرب مرانه الرئيسي بتمارين إحماء وتسخين ولياقة خفيفة بقيادة مدرب اللياقة مشاري الصيرم، عقب ذلك طبق اللاعبون النهج الفني للقاء من خلال تدريبات فنية أقامها المدرب في منتصف الملعب.

وركز المدرب من خلال المران، على تطبيق النهج التكتيكي للقاء فضلا عن اختياره لقائمة التشكيلية التي ستخوض المباراة لتختتم التدريبات بتمارين إطالة وتفكيك عضلات.