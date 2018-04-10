الأرصاد توضح حالة الطقس ليوم الأربعاء

علي القحطاني(صدى):

توقعت هيئة الأرصاد وحماية البيئة، استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، لتحد من مدى الرؤية الأفقية على عدة مناطق بالمملكة، يوم غد الأربعاء .

وأشارت هيئة الأرصاد، إلى أن الحالة الجوية تشمل مناطق الرياض والشرقية والقصيم والأجزاء الشمالية من الحدود الشمالية والجوف، وتصل إلى مرتفعات نجران وجازان وغسير والباحة ومكة المكرمة، وتمتد للأجزاء الشرقية من هذه المرتفعات .

وأوضحت أن هناك توقعات باستمرار الانخفاض في درجات الحرارة على مناطق شمال وغرب المملكة، ويصاحب ذلك رياح شمالية غربية نشطة مثيرة للأتربة والغبار وتحد من مدى الرؤية الأفقية .