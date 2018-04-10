نفاد تذاكر مباراة الهلال والفتح

نواف السالم(صدى):

كشف حساب صلة الرياضية الشريك لنادي الهلال في التذاكر، عن نفاد تذاكر مواجهة الهلال والفتح ضمن الجولة ٢٦ من دوري المحترفين والمقررة الخميس المقبل.

وكتب حساب صلة الرياضية عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : نفاد جميع تذاكر لقاء الهلال والفتح باستثناء درجة المنصة الخاصة بالعوائل؛ حيث مازال مستمراً بيعها عبر الموقع الإلكتروني.