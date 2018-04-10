نفاد تذاكر مباراة الهلال والفتح
كشف حساب صلة الرياضية الشريك لنادي الهلال في التذاكر، عن نفاد تذاكر مواجهة الهلال والفتح ضمن الجولة ٢٦ من دوري المحترفين والمقررة الخميس المقبل.
وكتب حساب صلة الرياضية عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : نفاد جميع تذاكر لقاء الهلال والفتح باستثناء درجة المنصة الخاصة بالعوائل؛ حيث مازال مستمراً بيعها عبر الموقع الإلكتروني.
استاهل غلاك[ عدد التعليقات: 928 ] نشر منذ 4 دقائق
تقولون الان نفاذ التذاكر ولما نجي الملعب نحصله فاضي وسوق التذاكر السوداء شغال عند بوابة الملعب
من المسئول عن هذه التصرفات زي ما حصل في مباراة الاهلي والهلال السابقه الشركه تعلن نفاذ التذاكر وبا الاخر مدرجات ملعب الجوهره 60 الف والجمهور الحاضر 42 الف
ارجو من معالي المستشار ابو ناصر القضاء على ظاهرة السوق السوداء في الملاعب ومحاسبة المسئول