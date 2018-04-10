زيدان يؤكد على أهمية تحقيق الفوز على يوفنتوس

ماجد محمد(صدى):

تحدث الفرنسى زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسبانى، عن مواجهة يوفنتوس غدا الأربعاء في إياب ربع نهائي دوري أطبال أوروبا والتي تجمعهما على ملعب ” سنتياجو برنابيو ” .

وقال ” زيزو ” إن كل تركيزه على تحقيق الفوز في لقاء الغد، بغض النظر عن نتيجة مواجهة الذهاب التي حقق فيها الفريق الملكي الفوز بثلاثية في معقل السدية العجوز.

وأضاف زيدان، خلال المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء، أن الهدف هو التأهل لنصف النهائي لأن نتيجة مباراة الذهاب يمكن تعويضها، خاصة أنه سيواجه فريق قوي وعريق.

وعن غياب قائد الفريق سيرجيو راموس قال المدير الفني للريال، إنه سيعتمد على اللاعب فاييخو فى خط الدفاع، وأن اللاعب قادر على تعويض غياب القائد للإيقاف.

وتحدث ” زيزو ” عن النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو، قائلا: إن الجميع يستمتع بإمكانيات هذا النجم، وعلينا ايضا أن نستمتع به قدر الإمكان ” ، مشددا على أن كريم بنزيما سيقود هجوم الفريق رغم أنه يعانى من قلة تسجيل الأهداف، ويتعرض للنقد هذا الموسم.