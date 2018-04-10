  • الثلاثاء 10

    أبريل

  1. الرئيسية
  2. اخبار رياضية
  3. بالصور.. الهلال يؤدي تدريبه الرئيس استعدادًا لمواجهة الفتح

بالصور.. الهلال يؤدي تدريبه الرئيس استعدادًا لمواجهة الفتح

بالصور.. الهلال يؤدي تدريبه الرئيس استعدادًا لمواجهة الفتح
نواف السالم(صدى):

أدى فريق الهلال الأول لكرة القدم ، تدريبه الرئيسي ، وذلك مساء اليوم الثلاثاء ، استعدادًا لمواجهة الفتح .

ويلقتي الزعيم أمام نظيره الفتح يوم الخميس المقبل ، على ستاد النادي في جامعة الملك سعود ، في اللقاء الحاسم للقب دوري المحترفين ضمن الجولة الـ 26 والأخيرة .


الوسوم:, ,

تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 928 ] نشر منذ 3 دقائق

با التوفيق للهلال واتمنى من لاعبين الهلال احترام الفتح وحسم النتيجه في وقت مبكر
وادعو جماهير الهلال الوقوف مع النادي وحضور الجماهير بكثافه

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *