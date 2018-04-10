بالصور.. الهلال يؤدي تدريبه الرئيس استعدادًا لمواجهة الفتح

نواف السالم(صدى):

أدى فريق الهلال الأول لكرة القدم ، تدريبه الرئيسي ، وذلك مساء اليوم الثلاثاء ، استعدادًا لمواجهة الفتح .

ويلقتي الزعيم أمام نظيره الفتح يوم الخميس المقبل ، على ستاد النادي في جامعة الملك سعود ، في اللقاء الحاسم للقب دوري المحترفين ضمن الجولة الـ 26 والأخيرة .