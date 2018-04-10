بالصور.. الهلال يؤدي تدريبه الرئيس استعدادًا لمواجهة الفتح
أدى فريق الهلال الأول لكرة القدم ، تدريبه الرئيسي ، وذلك مساء اليوم الثلاثاء ، استعدادًا لمواجهة الفتح .
ويلقتي الزعيم أمام نظيره الفتح يوم الخميس المقبل ، على ستاد النادي في جامعة الملك سعود ، في اللقاء الحاسم للقب دوري المحترفين ضمن الجولة الـ 26 والأخيرة .
استاهل غلاك[ عدد التعليقات: 928 ] نشر منذ 3 دقائق
با التوفيق للهلال واتمنى من لاعبين الهلال احترام الفتح وحسم النتيجه في وقت مبكر
وادعو جماهير الهلال الوقوف مع النادي وحضور الجماهير بكثافه