بالفيديو.. نيرمين محسن تكشف حقيقة المشهد المتداول

نورة الشهري (صدى):

خرجت الفنانة نيرمين محسن ، عن صمتها ، بعد موجة من الانتقادات والهجوم الحاد من الجمهور تعرضت لها مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي ، بعدما انتشر مشهد تمثيلي مسرب لها من مسلسل ” صيف بارد ” والذي ظهرت فيه تحتضن الفنان شعيفان العتيبي وتقبل رأسه .

وأوضحت ” محسن ” حقيقة الفيديو المتداول ، من خلال نشرها مقطع الفيديو الأساسي عبر حسابها على ” سناب شات ” ، حيث أكد أحد القائمين على العمل ، إن المشهد يتضمن خدعة سينمائية من خلال الإستعانة بـ ” دوبلير ” امرأة أثناء لقطة الاحتضان والتي يفترض أن يكون في المسلسل شقيقها، لافتًا إلى أن الفنانة احتضنت امرأة وليس ” العتيبي ” .