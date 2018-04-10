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بالفيديو.. نيرمين محسن تكشف حقيقة المشهد المتداول

بالفيديو.. نيرمين محسن تكشف حقيقة المشهد المتداول
نورة الشهري (صدى):

خرجت الفنانة نيرمين محسن ، عن صمتها ، بعد موجة من الانتقادات والهجوم الحاد من الجمهور تعرضت لها مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي ، بعدما انتشر مشهد تمثيلي مسرب لها من مسلسل ” صيف بارد ” والذي ظهرت فيه تحتضن الفنان شعيفان العتيبي وتقبل رأسه .

وأوضحت ” محسن ” حقيقة الفيديو المتداول ، من خلال نشرها مقطع الفيديو الأساسي عبر حسابها على ” سناب شات ” ، حيث أكد أحد القائمين على العمل ، إن المشهد يتضمن خدعة سينمائية من خلال الإستعانة بـ ” دوبلير ” امرأة أثناء لقطة الاحتضان والتي يفترض أن يكون في المسلسل شقيقها، لافتًا إلى أن الفنانة احتضنت امرأة وليس ” العتيبي ” .

 

 


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 290 ] نشر منذ 59 دقيقة

استغفرالله بس

[ عدد التعليقات: 111 ] نشر منذ 35 دقيقة

هههههههههههه ترقيع مالو داعي الناس مو اغبيه غريبه قبل يومين قلتي عادي الممثل يجبر على المشاهد الحضن عادي وش صار

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