بالفيديو.. خالد الهيل: سياسة الحمدين حولت قطر إلى جزء من جزيرة

طلال الضوي(صدى):

قال خالد الهيل المتحدث الرسمي بأسم معارضة القطرية، اليوم الثلاثاء، إن سياسات الحمدين وكومبارسهم تميم حولت دوله قطر من شبه جزيره لها حدود بريه مع المملكة إلى جزء من جزيره تسمى جزيرة سلوى لها حدود بريه ولكن مع مكب نفايات نوويه.

وأضاف عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : أتوقع ان تنجح الثورة القطرية في رمي الحمدين ومخلفاتهم الى مزبلة التاريخ وبعدها سنتوسل للسعوديه انشاء جسر صغير ان أمكن.