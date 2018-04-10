بالفيديو.. ماكرون يستقبل ولي العهد في قصر الإليزيه
استقبل الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون”، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان في قصر الإليزيه بباريس.
ويختتم ولي العهد الثلاثاء زيارته الرسمية إلى فرنسا بلقاء وعشاء مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الذي يرغب في تحديد إطار إستراتيجي جديد لعلاقة بلاده مع المملكة التي تلعب دوراً مهماً في الشرق الأوسط.
فيديو | الرئيس الفرنسي يستقبل الأمير #محمد_بن_سلمان في قصر #الإليزيه. #الإخبارية #ولي_العهد_في_باريس pic.twitter.com/Pmbl8OOzg5
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) ١٠ أبريل، ٢٠١٨
نهى[ عدد التعليقات: 13 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يوفقك ,,,, ويديمك
فهد[ عدد التعليقات: 31 ] نشر منذ 1 ساعة
انت فخر العرب
فيصل[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يسدد خطالك