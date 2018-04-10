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بالفيديو.. ماكرون يستقبل ولي العهد في قصر الإليزيه

بالفيديو.. ماكرون يستقبل ولي العهد في قصر الإليزيه
نايف السالم(صدى):

استقبل الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون”، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان في قصر الإليزيه بباريس.

ويختتم ولي العهد الثلاثاء زيارته الرسمية إلى فرنسا بلقاء وعشاء مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الذي يرغب في تحديد إطار إستراتيجي جديد لعلاقة بلاده مع المملكة التي تلعب دوراً مهماً في الشرق الأوسط.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 13 ] نشر منذ 2 ساعتين

الله يوفقك ,,,, ويديمك

[ عدد التعليقات: 31 ] نشر منذ 1 ساعة

انت فخر العرب

[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ 1 ساعة

الله يسدد خطالك

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