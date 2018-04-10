طيران ناس يوقع اتفاقية مع شركة CFM الدولية بـ 6.3 مليار دولار

حمود العنزي (صدى):

أعلن ” طيران ناس ” ، عن توقيع اتفاقية مع شركة CFM الدولية، المورد الرائد لمحركات الطائرات التجارية، لشراء محركات LEAP-1A، حيث جرى توقيع الاتفاقية في فرنسا تزامناً مع زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى باريس.

وتبلغ قيمة الاتفاقية الموقعة بين الطرفين 6،3 مليار دولار (23،6 مليار ريال سعودي)، وتنص على قيام شركة CFM الدولية بتزويد ” طيران ناس ” بمحركات ‏LEAP-1A?‏ لأسطول الطائرات الجديد المكون طائرات neo ‏A320 و‏المقرر وصولها ابتداءً من العام الجاري 2018م، بالإضافة إلى اتفاقية صيانة وخدمات طويلة الأجل لأسطول طائرات A320 مع CFM.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة طيران ناس عايض الجعيد: ” إنه لمن دواعي سرورنا أن ندخل في شراكة مع شركة CFM في إطار تعزيز جهودنا لمواصلة التطوير الاستراتيجي ” ، مبيناً أن نجاح شركة CFM وقوة أداءها على مر السنوات يأتي كعنصر أساسي لاتفاقيتنا مع شركة إيرباص لشراء 80 طائرة من نوع A320 neo بقيمة 3.6 مليار دولار، مفيداً أن هذه الشراكة ستدعم رؤية ناس الطموحة في النمو والتطور التي من شأنها توسيع خططها الرامية إلى تحقيق النجاح.