بلدي أملج يناقش ميزانية البلدية المقترحة وتسعيرة المطاعم

محمود البلوي(صدى):

عقد المجلس البلدي لمحافظة أملج أمس، جلسته الـ31 برئاسة رئيس المجلس اللواء متقاعد المهندس عبدالعزيز محمود الجهني ، بحضور أعضاء المجلس.

وناقش المجتمعون عدداً من المواضيع المدرجة على جدول أعمال الجلسة، التي برز منها إعادة فتح دوار الدفاع المدني، ومطالب أصحاب المطاعم والمطابخ بإعادة النظر بالتسعيرة المطبقة حالياً، ومناقشة عرض الميزانية المقترحة لبلدية محافظة أملج لعام 2019 م ، وإنارة حديقة النصبة، وحي التحلية، ومناقشة تكملة ملعب مرخ، وزيارة المجلس البلدي، لمجلس بلدي محافظة ينبع.