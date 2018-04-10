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النيابة العامة: تلويث التربة أو المياه یعد مخالفة توجب المساءلة

النيابة العامة: تلويث التربة أو المياه یعد مخالفة توجب المساءلة
حمود العنزي (صدى):

أكدت النيابه العامة اليوم الثلاثاء، على أن تلويث التربة أو المياه أو الهواء، أو إحداث أي عمل له أثر غير حميد في المناطق المحمية ، یعد مخالفة توجب المساءلة.

وقالت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : تلويث التربة أو المياه أو الهواء، أو إحداث أي عمل له أثر غير حميد في المناطق المحمية ، یعد مخالفة توجب المساءلة في ضوء نظام المناطق المحمیة للحياة الفطرية .

 


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