النيابة العامة: تلويث التربة أو المياه یعد مخالفة توجب المساءلة

حمود العنزي (صدى):

أكدت النيابه العامة اليوم الثلاثاء، على أن تلويث التربة أو المياه أو الهواء، أو إحداث أي عمل له أثر غير حميد في المناطق المحمية ، یعد مخالفة توجب المساءلة.

وقالت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : تلويث التربة أو المياه أو الهواء، أو إحداث أي عمل له أثر غير حميد في المناطق المحمية ، یعد مخالفة توجب المساءلة في ضوء نظام المناطق المحمیة للحياة الفطرية .