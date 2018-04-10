النيابة العامة: تلويث التربة أو المياه یعد مخالفة توجب المساءلة
أكدت النيابه العامة اليوم الثلاثاء، على أن تلويث التربة أو المياه أو الهواء، أو إحداث أي عمل له أثر غير حميد في المناطق المحمية ، یعد مخالفة توجب المساءلة.
وقالت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : تلويث التربة أو المياه أو الهواء، أو إحداث أي عمل له أثر غير حميد في المناطق المحمية ، یعد مخالفة توجب المساءلة في ضوء نظام المناطق المحمیة للحياة الفطرية .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 28444 ] نشر منذ 2 ساعتين
تلويث التربة🤔