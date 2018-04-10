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إسبانيا: 2000 شرطي لتأمين مباراة ريال مدريد ويوفنتوس

إسبانيا: 2000 شرطي لتأمين مباراة ريال مدريد ويوفنتوس
ماجد محمد(صدى):

أصدرت السلطات الإسبانية، قرارًا يقتضي بنشر 2000 شرطي لتأمين مباراة ريال مدريد ويوفنتوس، في إياب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا، المقررة لها غدًا الأربعاء، على ملعب سانتياجو برنابيو.

ومن المنتظر أن يشاهد المباراة إجمالي 77 ألف متفرج، وأن يصل عدد الحاضرين من مشجعي ” البيانكونيري ” إلى 3 آلاف و400 شخص.

وعززت السلطات الإسبانية من تأمين المباراة نظرا لاعتبارها عالية الخطورة، حيث نصحت المشجعين بالحضور قبل موعد المباراة بفترة كافية.

 


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 279 ] نشر منذ 24 دقيقة

لزوم اتابعها ان شاء الله ,,

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