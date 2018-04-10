بالأسماء.. الخدمة المدنية تدعو 40 متقدمًا على الوظائف الإدارية للمطابقة كبدلاء

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت وزارة الخدمة المدنية أسماء 40 متقدمًا على الوظائف المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام للرجال (الإدارية) والمعلنة في 06-07-1439هـ، على موقع الوزارة الإلكتروني، في حين طلبت الوزارة من المعلنة أسماؤهم مراجعة أي من فروع أو مكاتب الوزارة بمختلف مناطق ومحافظات المملكة وذلك من يوم غدٍ الأربعاء الموافق 25-7- 1439هــ ، وحتى يوم الخميس الموافق 26/7/1439هـ وذلك لاستكمال إجراءات المطابقة النهائية بهدف مطابقة ما سجلوه على نظام جداره من بيانات مع ما لديهم من وثائق أصلية، والذين يمثلون الدفعة الثانية من البدلاء عن الذين لم يطابقوا بياناتهم.

وأكدت وزارة الخدمة المدنية أن الدعوة للمطابقة لا تعني الترشيح وإنما لمراجعة صحة البيانات، وأن أسماء المرشحين النهائية سوف تعلن على موقع وزارة الخدمة المدنية الإلكتروني لاحقاً.

وطلبت الوزارة من المعلنة أسماؤهم عند مراجعتهم فروع ومكاتب الوزارة اصطحاب الوثائق التالية للمطابقة:

– الهوية الوطنية .

– أصل وثيقة التخرج ، موضحاً بها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج.

– الحاصلون على الدرجة الجامعية الخارجية يتطلب إرفاق معادلة التعليم العالي.

وأوضحت وزارة الخدمة المدنية إلى أن من لم يحضر أصول الوثائق مستوفية لجميع مكوناتها النظامية خلال فترة المطابقة لن يتم النظر في المستندات التي تتوفر بعد نهاية الفترة المحددة للمطابقة ، ومن لم يراجع خلال فترة المطابقة سيعتبر ذلك عدولاً منه عن رغبته في التوظيف.

وقالت وزارة الخدمة المدنية إنه لمعرفة أسماء المدعوين للمطابقة يمكن الضغط على الرابط التالي (هنــــــــــا)