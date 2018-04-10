غدًا.. اختتام مسابقة وزارة التعليم للقرآن الكريم والسنة النبوية بمكة المكرمة

سعيد العجل(صدى):

تُختتم غد الأربعاء 25 / 7 / 1439 هــ مسابقة وزارة التعليم للقرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما ” تدبر ” في مجال الحديث والسيرة النبوية والتي تستضيفها الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة خلال الفترة من 23 رجب وحتى 25 من الشهر نفسه وشارك فيها 90 متنافساً .بفندق الهيلتون” للمؤتمرات

وكشف رئيس اللجنة المنظمة الأستاذ فيصل بن أحمد أبو حيمد أن المسابقة هذا العام تأتي بإشراف الإدارة العامة للتوعية الإسلامية ومركز الأمن الفكري وزارة التعليم وبلغت جوائزها 300 ألف ريال بالإضافة لأربع سيارات للفائزين والفائزات من المعلمين والطلاب والطالبات مشيراً أن 90 متنافساً مابين طلاب ومعلمين مقسمين علي أقسام المسابقة وتنافسوا في المجالات الثلاثة؛ القرآن الكريم للطلاب والطالبات، والسيرة النبوية والحديث الشريف بمراحله الثانوية والمتوسطة والمعلمين، مشيراً إلى أن منافسات حفظ القرآن الكريم كانت خلال ستة مستويات شملت القران كاملا ، الفرع الثاني 20 جزءاً ، الفرع الثالث 15 جزءاً ، الفرع الرابع 10 أجزاء ، الفرع الخامس 5 أجزاء ، وأخيرا القرآن كاملاً للمعلمين والمعلمات.

وأضاف بوحيمد أن منافسات السيرة النبوية عبارة عن 200 سؤال في السيرة، والمنافسات الثالثة للمسابقة ستكون في الحديث الشريف لمرحلة الثانوية بـ 100 سؤال في الحديث إضافة إلى 50 سؤالاً مختاراً من كتاب “ إعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة المنجية المنصورة ” مع فوائد مستنبطة من 12 حديثا، وخمسين حديثاً في حفظ الأمن بينما ستكون مسابقة الحديث الشريف للمرحلة المتوسطة عن50 حديثا النووية مع فوائد مستنبطة من 8 أحاديث، إضافة إلى خمسين 50 حديثاً في حفظ الأمن وستتضمن مسابقة الحديث الشريف للمعلمين ” عمدة الأحكام من كلام خير الأنام ” عليه الصلاة والسلام ( 390 ) حديثاً ، بالإضافة إلى معاني الكلمات وأخيراً 200 حديث في العقيدة من كتاب “ بلوغ السعادة من أدلة توحيد العبادة “ .