” تعليم الرياض ” تحتفي بتكريم 99 قائدًا متميزًا.. الثلاثاء القادم

عبدالرحمن الزهراني(صدى):

تحت رعاية مدير عام التعليم بمنطقة الرياض، الأستاذ حمد بن ناصر الوهيبي، تقيم إدارة تعليم الرياض حفل تكريم قادة المدارس المتميزين، وذلك يوم الثلاثاء الموافق١٤٣٩/٨/١هـ ، في مدارس الرياض.

وأوضح مساعد المدير العام للشؤون التعليمية، الأستاذ عبدالله بن سعد الغنام، أنّ التكريم سيشمل (99) قائدًا، منهم (64) للعام 1436هـ/ 1437هـ، و(35) للعام 1437هـ/ 1438هـ.

وأضاف ” الغنام ” ، أنّ المكرمين ممن انطبقت عليهم الشروط، وهي، ألا يقل تقدير القائد في الأداء الوظيفي عن (98) للابتدائي، (97) للمتوسط، (96) للثانوي لمدة ثلاث سنوات؛ عدا عام التكريم. وأن يكون قد أمضى في القيادة ما لا يقل عن (5) سنوات للابتدائي، (4) سنوات للمتوسط، (3) سنوات للثانوي، على أن يكون منها سنتين كاملتين في نفس المرحلة وسنتين داخل المنطقة. وأن يكون متميزاً في جميع جوانب العمل، مع الإبداع والتطوير في مجال التميز الذي كرم من أجله. وأن يحصل على 80% فما فوق من الدرجات المخصصة للزيارة الفنية من قبل اللجنة المكلفة بزيارة المدرسة. وأن يحصل على التزكيات المطلوبة من مشرف القيادة المدرسية ومدير مكتب التعليم ورئيس قسم القيادة المدرسية. وأن يكون حسن السيرة خلال عمله قائداً، ولم يصدر بشأنه أي عقوبة خلال الأربع سنوات الماضية، وليس طرفاً في قضية دائرة الآن. وأن يكون قد مضى على تكريمه السابق أربع سنوات على الأقل من سنة التكريم.

وهنأ رئيس قسم الإدارة المدرسية الأستاذ ناصر السلطان؛ القادة المتميزين، متمنيًا لهم ولمدارسهم مزيدًا من التقدم في حياتهم، وبما يخدم الميدان التربوي والعملية التعليمية، وأن يسهموا مع زملائهم في تحقيق ” رؤية المملكة 2030 ” ، وأن يصبح تعليمنا في مصاف الدول المتقدمة، في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أيّده الله، وولي عهد الأمين، مهندس الرؤية لشباب ومستقبل الوطن، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله، ومتابعة واهتمام وزير التعليم، أحمد بن محمد العيسى.