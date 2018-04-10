هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على الشرقية

نايف السالم(صدى):

أصدر مركز النظام الآلي للإنذار المبكر، تنبيهًا متقدمًا بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة ، ومصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية .

وأشار الإنذار المبكر ، إلى أن هذه الحالة الجوية تمتد إلى الكهفة والنعيرية والعيينة وشوية ، لتتحرك باتجاه الدمام والظهران والجبيل والأجزاء المجاورة ، وتنتهي الحالة في تام الحادية عشر والنصف من مساء اليوم الثلاثاء .