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هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على الشرقية

هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على الشرقية
نايف السالم(صدى):

أصدر مركز النظام الآلي للإنذار المبكر، تنبيهًا متقدمًا بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة ، ومصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية .

وأشار الإنذار المبكر ، إلى أن هذه الحالة الجوية تمتد إلى الكهفة والنعيرية والعيينة وشوية ، لتتحرك باتجاه الدمام والظهران والجبيل والأجزاء المجاورة ، وتنتهي الحالة في تام الحادية عشر والنصف من مساء اليوم الثلاثاء .

 


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 45417 ] نشر منذ 16 دقيقة

الله يعطينا من خيرها ويكفينا شرها ,, آمين ,,

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