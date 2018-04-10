هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على الشرقية
أصدر مركز النظام الآلي للإنذار المبكر، تنبيهًا متقدمًا بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة ، ومصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية .
وأشار الإنذار المبكر ، إلى أن هذه الحالة الجوية تمتد إلى الكهفة والنعيرية والعيينة وشوية ، لتتحرك باتجاه الدمام والظهران والجبيل والأجزاء المجاورة ، وتنتهي الحالة في تام الحادية عشر والنصف من مساء اليوم الثلاثاء .
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 26937 ] نشر منذ 37 دقيقة
ماشاء الله تبارك الله
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 45417 ] نشر منذ 16 دقيقة
الله يعطينا من خيرها ويكفينا شرها ,, آمين ,,