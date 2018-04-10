سفير المملكة لدى الأردن يؤكد أهمية القمة في مواجهة التحديات العربية

سعيد العجل(صدى):

اكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الاردن صاحب السمو الامير خالد بن فيصل بن تركي آل سعود على أهمية القمة العربية التاسعة والعشرين -التي تعقد في المملكة الاحد المقبل- في تعزيز العمل العربي المشترك لمواجهة التحديات التي تفرضها الأحداث في المنطقة.

وقال سمو السفير ، إن المملكة العربية السعودية تحرص دائمًا على تعزيز التعاضد والتكاتف بين الدول العربية لمواجهة التحديات التي تمس حياة المواطن العربي أمنياً وسياسياً واجتماعياً.

وقال سمو السفير، ان سياسة المملكة تعمل بشكل مستمر ومتواصل على تحصين العلاقات العربية من الاختراقات الخارجية التي تهدف إلى شق الصف العربي، وبناء مشروعها التوسعي على حساب مصالح العرب وكرامتهم.

واكد سمو السفير اهمية القضايا المطروحة على أجنده القمة مثل محاربة الإرهاب، والأوضاع المأساوية في سوريا، والتحديات السياسية والأمنية في العراق، والتدخلات الايرانية في شؤون الدول العربية ، منوهًا في ذات الوقت بأهمية دعم الجامعة العربية للتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية لدعم الشرعية في اليمن .

وأكَّد سمو السفير أن المملكة بيت العرب الكبير، الذي يحتضن جميع القضايا العربية بما يفيد الشعوب العربية، و يسهم بتعزيز الاستقرار والتنمية في الوطن العربي.

وقدَّم سمو السفير ، الشكر للعاهل الاردني عبدالله الثاني، وللحكومة والشعب الاردني لاستضافة وإنجاح أعمال القمة العربية السابقة، مشيداً بما قدمته خلال ترؤسها.