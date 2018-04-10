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الرئيس السوداني: إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين

الرئيس السوداني: إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين
الخرطوم(صدى):

أصدر الرئيس السوداني عمر حسن البشير، اليوم الثلاثاء، قرارًا جمهوريًا بإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين في البلاد، وذلك في إطار سعي الحكومة السودانية إلى المضي قدمًا نحو المصالحة الوطنية، وتهيئة الأجواء السياسية لتكون أكثر ديمقراطية.

وجاء القرار استجابة لمناشدة أحزاب وقوى الحوار الوطني، ولتعزيز روح الوفاق والوئام الوطني، وفتح الباب لمشاركة جميع القوى السياسية في القضايا الوطنية ومتطلبات المرحلة القادمة وإعداد الدستور الجديد للبلاد.

ودخل قرار الرئيس السوداني حيز التنفيذ الفوري من قبل الجهات المختصة.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 45417 ] نشر منذ 30 دقيقة

كفو يافخامة الرئيس ,, الله يحفظك ويخليك ,, آمين ,,

,, هكذا تساس الامور وإدخال البهجة والسرور لكافة اطياف الجمهور ,,,

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