الرئيس السوداني: إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين

الخرطوم(صدى):

أصدر الرئيس السوداني عمر حسن البشير، اليوم الثلاثاء، قرارًا جمهوريًا بإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين في البلاد، وذلك في إطار سعي الحكومة السودانية إلى المضي قدمًا نحو المصالحة الوطنية، وتهيئة الأجواء السياسية لتكون أكثر ديمقراطية.

وجاء القرار استجابة لمناشدة أحزاب وقوى الحوار الوطني، ولتعزيز روح الوفاق والوئام الوطني، وفتح الباب لمشاركة جميع القوى السياسية في القضايا الوطنية ومتطلبات المرحلة القادمة وإعداد الدستور الجديد للبلاد.

ودخل قرار الرئيس السوداني حيز التنفيذ الفوري من قبل الجهات المختصة.