بالصور.. ” أوبل جراند أكس ” تحصل على باقة OPC Line واكسسوارات أصلية

حمود العنزي (صدى):

يستعد أصغر أعضاء عائلة أوبل X وهو Grandland X لأخذ مكانه بخيارات عديدة وباقة من الاضافات وشملت الباقة الجديدة للسيارة صندوق للسقف أساسي بأحجام مختلفة وتصميمات متنوعة تزيد من سعة تخزين السيارة بواقع 460 لتر مما يجعل اجمالي سعة التخزين فيها 1652 لتر مع طي المقاعد الخلفية.

ويمكن لملاك Grandland X طلب حامل للدراجات الهوائية يسمح بنقلها بسهولة وأمان, وبالاضافة لذلك فمن يهوون الرياضات المائية يمكنهم تخزين أدواتهم على السقف خاصة مع حامل لوح التزلج المائي الألومنيوم بسعر 123 دولار في ألمانيا كما تتوفر حوامل لألواح التزلج المائي وعلى الثلج لعشاق الرياضات الشتوية.

كما يتوفر في الجزء الخلفي من السيارة طاولة عملية لتقسيم مساحة التخزين بتكلفة 87 دولار مع وسيلة لحماية الأمتعة تفصل منطقة الامتعة عن مقصورة الركاب بسعر 267 دولار. كما تتوفر خيارات Different FlexConnect بصورة اختيارية مع مقاعد مناسبة للأطفال من كل الاعمار, كما يتوفر بصورة اختيارية عتبات ألومنيوم جانبية وواقي من الطين والماء وعجلات ألومنيوم جديدة في أحجام ونماذج مختلفة ودواسات صلب من OPC Line.