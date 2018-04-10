رجل يقتل والده البخيل لسرقة أمواله

القاهرة(صدى):

أقدم رجل مصري على قتل والده المسن ، لسرقة أمواله لعدم موافقته على إعطاءه المال وبخله في الصرف عليه وعلى أحفاده الثلاثة .

وكانت تلقت الشرطة المصرية بجنوب القاهرة بلاغاً ، من رجل يبلغ من العمر ” 42 عاماً ” يفيد بعثوره على والده مقتول داخل غرفته وسرقة أمواله من خزنته الحديدية .

على الفور انتقلت قوة من الشرطة لمكان الواقعة ، وتم العثور على جثة المسن بها آثار خدوش وسحجات بالوجه والأنف، وكشفت المعاينة وجود كسر في باب الشقة، وكسر في قفل خزينة حديدية ملك المجني عليه، وأنه كان يعاني من مرض السكري، وساقه اليمنى مبتورة.

وبالتحقيق توصلت الشرطة ، أن الجاني هو ابن الضحية الذي قام بالتبليغ بمقتل والده لإبعاد الشبهه عنه ،فألقى رجال المباحث القبض عليه .

وبمواجهته أعترف المتهم انه قام بذلك لبلخل والده الشديد وحرمانه هو وأولاده الثلاثة من الأموال التي بحوزته ، رغم احتياجنا للأموال ، فأقدمت على قتله مستغلاً عدم قدرته على الحركة وسرقة 50 ألف جنيهاً مصرياً من خزنته الحديدية .