رجل يقتل والده البخيل لسرقة أمواله
أقدم رجل مصري على قتل والده المسن ، لسرقة أمواله لعدم موافقته على إعطاءه المال وبخله في الصرف عليه وعلى أحفاده الثلاثة .
وكانت تلقت الشرطة المصرية بجنوب القاهرة بلاغاً ، من رجل يبلغ من العمر ” 42 عاماً ” يفيد بعثوره على والده مقتول داخل غرفته وسرقة أمواله من خزنته الحديدية .
على الفور انتقلت قوة من الشرطة لمكان الواقعة ، وتم العثور على جثة المسن بها آثار خدوش وسحجات بالوجه والأنف، وكشفت المعاينة وجود كسر في باب الشقة، وكسر في قفل خزينة حديدية ملك المجني عليه، وأنه كان يعاني من مرض السكري، وساقه اليمنى مبتورة.
وبالتحقيق توصلت الشرطة ، أن الجاني هو ابن الضحية الذي قام بالتبليغ بمقتل والده لإبعاد الشبهه عنه ،فألقى رجال المباحث القبض عليه .
وبمواجهته أعترف المتهم انه قام بذلك لبلخل والده الشديد وحرمانه هو وأولاده الثلاثة من الأموال التي بحوزته ، رغم احتياجنا للأموال ، فأقدمت على قتله مستغلاً عدم قدرته على الحركة وسرقة 50 ألف جنيهاً مصرياً من خزنته الحديدية .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 45417 ] نشر منذ 1 ساعة
لاحول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 28444 ] نشر منذ 49 دقيقة
سبحان الله
تذكرت شخص أعرفه شخصيآ
نفس الشي
كان بخيل شوي
وعنده خزانة خاصةكبيرة
حاط فيها فلوسه وأوراقه
فدخل بجسمه مدري وش بيطلع وماسك الباب برجله
مدري كيف سوى قدم نفسه شوي
وصك الباب علية
ولا أحد درى عنه الا بعد١٧يوم
بعد مافكوا الخزنه ماتفك الا من برى
لقوه ميت جوه
وفلوس وأوراق مقطعه
الظاهر قطعها بأسنانه
الله يرحمه.