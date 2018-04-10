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” بنشرقي ” يتعرض لانتقادات حادة من جمهور الهلال

” بنشرقي ” يتعرض لانتقادات حادة من جمهور الهلال
طلال الغامدي(صدى):

تعرض محترف نادي الهلال، أشرف بن شرقي، لحالة كبيرة من الانتقادات بسبب تراجع مستواه في الآونة الأخيرة.

وقال موقع ” radiomars ” المغربي : ” انتهى الغرام ” أو ” انتهى شهر العسل ” ، هي عنوانين اختارها الجمهور لقصة أشرف بنشرقي مع جمهور فريقه الهلال السعودي.

وأضاف: ” اللاعب، الذي كان في الأمس القريب نجما في عيون ” الهلاليين ” وديبالا العرب، أصبح اليوم لاعبا فاشلا ” .

 


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 922 ] نشر منذ 5 دقائق

اتنى من ادارة وجه السعد ما نشوف بن شرجي الموسم القادم الهلال اكبر منه والمفروض زيه ما يلعب مع الزعيييييييييييييييييييم

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