” بنشرقي ” يتعرض لانتقادات حادة من جمهور الهلال
تعرض محترف نادي الهلال، أشرف بن شرقي، لحالة كبيرة من الانتقادات بسبب تراجع مستواه في الآونة الأخيرة.
وقال موقع ” radiomars ” المغربي : ” انتهى الغرام ” أو ” انتهى شهر العسل ” ، هي عنوانين اختارها الجمهور لقصة أشرف بنشرقي مع جمهور فريقه الهلال السعودي.
وأضاف: ” اللاعب، الذي كان في الأمس القريب نجما في عيون ” الهلاليين ” وديبالا العرب، أصبح اليوم لاعبا فاشلا ” .
استاهل غلاك[ عدد التعليقات: 922 ] نشر منذ 5 دقائق
اتنى من ادارة وجه السعد ما نشوف بن شرجي الموسم القادم الهلال اكبر منه والمفروض زيه ما يلعب مع الزعيييييييييييييييييييم