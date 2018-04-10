طفلة السوشيال ” فرح التميمي ” توقع عقد مع شركة لإدارة أعمالها
وقعت الطفلة فرح زيد ابراهيم التميمي عقداً مع شركة متخصصة لإدارة اعمالها، بعد أن لفت أنظار آلاف المتابعين في مجال العروض الترفيهية.
وشاركت الطفلة في العديد من الأنشطة والفعاليات حيث حققت المركز الأول في الاستعراض للأطفال في مركز الملك فهد الثقافي بالرياض، ومؤخرا انهالت عليها العروض من مسرح الطفل وشركات الإنتاج والدعاية والإعلام.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 45417 ] نشر منذ 1 ساعة
موفقه خير يابنت التمايمه ,,
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 26937 ] نشر منذ 1 ساعة
يا حليلها صغنونه
كوكو[ عدد التعليقات: 827 ] نشر منذ 13 دقيقة
البعبع لبيه