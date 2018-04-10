طفلة السوشيال ” فرح التميمي ” توقع عقد مع شركة لإدارة أعمالها

نورة الشهري (صدى):

وقعت الطفلة فرح زيد ابراهيم التميمي عقداً مع شركة متخصصة لإدارة اعمالها، بعد أن لفت أنظار آلاف المتابعين في مجال العروض الترفيهية.

وشاركت الطفلة في العديد من الأنشطة والفعاليات حيث حققت المركز الأول في الاستعراض للأطفال في مركز الملك فهد الثقافي بالرياض، ومؤخرا انهالت عليها العروض من مسرح الطفل وشركات الإنتاج والدعاية والإعلام.