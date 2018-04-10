الأمطار في الطائف تحتجز 150 طالبة ثانوية داخل مدرسة

عبد العزيز القثامي(صدى):

شهد حي أم العراد بالطائف، احتجاز حوالي 150 طالبة بالثانوية العشرون بسبب مياه الأمطار التي تركزت على بوابات مبنى المدرسة، ما أدى لمنعهن من الخروج.

وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم الطائف عواض الخديدي انه نظرا للأمطار الغزيرة التي شهدتها محافظة الطائف وما نتج عنها من ارتفاع منسوب المياه على أبواب إحدى المدارس الثانوية للبنات بحي أم العراد حال دون خروج الطالبات من المبنى، تم ابلاغ الدفاع المدني والذي باشر إخلاء عدد من الطالبات من المبنى بمتابعة مباشرة من مساعد المدير العام للشؤون التعليمية فهاد الذويبي، وبحضور مندوب إدارة الامن والسلامة المدرسية، وفرقة الصيانة التابعة لإدارة المباني .

وأكد “الخديدي” أنه لم تتعرض أي من طالبات أو منسوبات المدرسة لأذى حتى مغادرة آخر طالبة من المدرسة.

بدوره قال المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالطائف العقيد ناصر بن سلطان الشريف: تم فتح البوابة الجنوبية من قبل حارس المدرسة، وإخلائهن من قبل فريق انقاذ الدفاع المدني وتسليمهن لأولياء امورهن بدون إصابات، ولله الحمد.