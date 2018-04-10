بالفيديو.. عراقيون يتهمون المعممين الإيرانيين بسرقتهم باسم الدين
أظهر مقطع فيديو ، مجموعة من العرقيين وهم يؤكدون إن المعممين قاموا بسرقتهم باسم الدين وباسم الحسين .
وأشار العراقيون خلال مقطع الفيديو المتداول ، إلى أن الشعب يقتله الجوع بسبب الأموال التي من حقهم والتي نهبها معممي إيران تحت شعارات وهمية للدين .
#العراق | مواطنون : "المعممين سرقونا باسم الحسين" pic.twitter.com/Tq2JuRmhsI
— قناة وصال (@Wesal_TV) ٩ أبريل، ٢٠١٨
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 28444 ] نشر منذ 49 دقيقة
تعالوا أشهد لكم
مافيها كلام😂😂😂
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 26937 ] نشر منذ 35 دقيقة
عل. الذمه