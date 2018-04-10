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بالفيديو.. عراقيون يتهمون المعممين الإيرانيين بسرقتهم باسم الدين

بالفيديو.. عراقيون يتهمون المعممين الإيرانيين بسرقتهم باسم الدين
بغداد(صدى):

أظهر مقطع فيديو ، مجموعة من العرقيين وهم يؤكدون إن المعممين قاموا بسرقتهم باسم الدين وباسم الحسين .

وأشار العراقيون خلال مقطع الفيديو المتداول ، إلى أن الشعب يقتله الجوع بسبب الأموال التي من حقهم والتي نهبها معممي إيران تحت شعارات وهمية للدين .


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