الإمارات: قانون جديد للمساواة في الرواتب بين الجنسين

ابوظبي(صدى):

أطلق مجلس الوزراء في دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الثلاثاء، مشروعًا للمساواة في الرواتب والأجور بين الجنسين.

وقال نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد: اعتمدنا في مجلس الوزراء مشروع إصدار أول تشريع من نوعه للمساواة في الرواتب والأجور بين الجنسين، بقوة القانون وحكمه لا نريد أي استثناء في توفير فرص متكافئة بين الجنسين.

وأضاف: دستورنا ضمن حقوق وواجبات متكافئة بين الجنسين ونسعى لتفصيل وإنفاذ وضمان هذا الحق الدستوري من خلال القانون الجديد.