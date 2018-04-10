الإمارات: قانون جديد للمساواة في الرواتب بين الجنسين
أطلق مجلس الوزراء في دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الثلاثاء، مشروعًا للمساواة في الرواتب والأجور بين الجنسين.
وقال نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد: اعتمدنا في مجلس الوزراء مشروع إصدار أول تشريع من نوعه للمساواة في الرواتب والأجور بين الجنسين، بقوة القانون وحكمه لا نريد أي استثناء في توفير فرص متكافئة بين الجنسين.
وأضاف: دستورنا ضمن حقوق وواجبات متكافئة بين الجنسين ونسعى لتفصيل وإنفاذ وضمان هذا الحق الدستوري من خلال القانون الجديد.
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