بالصور.. أمير الرياض يرأس اجتماع مجلس المنطقة

سعيد العجل(صدى):

رأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض رئيس مجلس المنطقة بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة نائب رئيس مجلس المنطقة اليوم في مكتب سموه بقصر الحكم , جلسة المجلس الأولى لدورته الثالثة لعام 1439هـ .

وبدأ سموه الاجتماع بكلمة استهلها بالحمد والثناء لله عز وجل على ما تحظى به بلادنا الغالية من نعم كثيرة أسهمت بفضل الله في مواصلة مسيرة التنمية والتطوير في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله وسمو ولي عهده الأمين .

وأبدى المجلس فخره واعتزازه لنتائج الجولات الخارجية التي قام بها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزارء وزير الدفاع – حفظه الله – لعدد من الدول متمنينا لسموه التوفيق والسداد .

ثم رحب سموه ببعض أعضاء لجنة شباب منطقة الرياض الإستشارية والذين شاركوا بالحضور في إجتماع المجلس متمنياً لهم المزيد من التوفيق والنجاح .

كما أشاد ببرنامج الزيارات التي تقوم بها فرق العمل المكونة من أعضاء مجلس المنطقة لعدد من محافظات المنطقة حيث تم زيارة عدد (8) من محافظات المنطقة وسيتم إستكمال زيارة باقي المحافظات خلال الأيام القادمة القريبة إن شاء الله تعالى.

وعقب الاجتماع أوضح مساعد أمين عام مجلس منطقة الرياض الأستاذ عادل بن عبدالمحسن الحمدان بأنه في إطار اهتمام المجلس بمتابعة التنمية في المنطقة من خلال الإطلاع على المواضيع المقدمة من مقترحات وآراء وطلبات .

وبين أنه تم خلال الاجتماع استعراض تقرير عن برنامج إجازتي 2 الذي تنظمه إدارة تعليم منطقة الرياض حيث قدمه سعادة مدير عام التعليم بمنطقة الرياض الأستاذ حمد بن ناصر الوهيبي والذي يوضح فيه البرامج والأدوار التي تقوم بها إدارة التعليم من خلال تقديم العديد من الفعاليات والأنشطة لإستفادة فئة الشباب من أوقاتهم خلال الإجازة الصيفية المقبلة إن شاء الله تعالى وفقاً لخمس مسارات وبإشراف تربوي من منسوبي وزارة التعليم .

بعد ذلك قام المجلس بمناقشة المواضيع المدرجة على جدول أعماله والمشتملة على تقارير اللجان الدائمة المتعلقة بالارتقاء بالخدمات التعليمية والصحية والاقتصادية والاجتماعية والمرافق الخدمية والثقافية وغيرها من المواضيع الأخرى ، وقد اتُخِذَ بشأنها القرارات والتوصيات اللازمة .

وفي نهاية الاجتماع شكر سمو أمير الرياض أعضاء المجلس على ما يقدمونه من جهود في سبيل تحقيق تطلعات القيادة وتلبية إحتياجات المواطن في المجالات كافة.