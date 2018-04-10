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بالفيديو.. قائد سيارة يمارس التفحيط تحت الأمطار

بالفيديو.. قائد سيارة يمارس التفحيط تحت الأمطار
عادل الحربي(صدى):

أظهر مقطع فيديو ، قائد مركبة وهو يمارس التفحيط أثناء هطول الأمطار ، دون أن يكترث لما قد يسببه من مخاطر له وللآخرين .

وخلال الفيديو ، يتضح أم المفحط يقوم بممارسة التفحيط وسط السيارات التي تمر على الطريق وهو ما يشكل خطورة كبيرة .


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5 تعليقات

[ عدد التعليقات: 733 ] نشر منذ 34 دقيقة

التفحيط مرض نفسي واختلال عقلي…
المفروض تطبيق عقوبة الجلد العلني على المفحطين اضافه للسجن فيكون الجزاء من جنس العمل… فحطت عشان تفرج الناس… اليوم تتجلد عشان يتفرج عليك الناس… فش رايكم…؟

[ عدد التعليقات: 45417 ] نشر منذ 27 دقيقة

اشخطوه باالسجن خلوه يفحط حافي القدمين ، مشلفخ المشلفخين ,,

,, حتى يبتهل بأتوب اتوب عن التفحيط بنوب بنوب ,,

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