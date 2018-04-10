بالفيديو.. قائد سيارة يمارس التفحيط تحت الأمطار

عادل الحربي(صدى):

أظهر مقطع فيديو ، قائد مركبة وهو يمارس التفحيط أثناء هطول الأمطار ، دون أن يكترث لما قد يسببه من مخاطر له وللآخرين .

وخلال الفيديو ، يتضح أم المفحط يقوم بممارسة التفحيط وسط السيارات التي تمر على الطريق وهو ما يشكل خطورة كبيرة .