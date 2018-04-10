بالفيديو.. قائد سيارة يمارس التفحيط تحت الأمطار
أظهر مقطع فيديو ، قائد مركبة وهو يمارس التفحيط أثناء هطول الأمطار ، دون أن يكترث لما قد يسببه من مخاطر له وللآخرين .
وخلال الفيديو ، يتضح أم المفحط يقوم بممارسة التفحيط وسط السيارات التي تمر على الطريق وهو ما يشكل خطورة كبيرة .
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 733 ] نشر منذ 34 دقيقة
التفحيط مرض نفسي واختلال عقلي…
المفروض تطبيق عقوبة الجلد العلني على المفحطين اضافه للسجن فيكون الجزاء من جنس العمل… فحطت عشان تفرج الناس… اليوم تتجلد عشان يتفرج عليك الناس… فش رايكم…؟
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 45417 ] نشر منذ 27 دقيقة
اشخطوه باالسجن خلوه يفحط حافي القدمين ، مشلفخ المشلفخين ,,
,, حتى يبتهل بأتوب اتوب عن التفحيط بنوب بنوب ,,
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 28444 ] نشر منذ 14 دقيقة
الصنف قووووووووووي😉
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 28444 ] نشر منذ 6 دقائق
😐😐
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 26937 ] نشر منذ 6 دقائق
الله لايبلانا